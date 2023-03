Reggio Calabria, al via il tesseramento 2023 dell’Associazione Incontriamoci Sempre

StrettoWeb

Continua a ritmo frenetico l’attività sociale, culturale e di volontariato dell’Associazione Incontriamoci Sempre. I prossimi appuntamenti settimanali in calendario saranno quattro. La Stazione FS di S. Caterina è divenuta, da tempo, una delle roccaforti culturali più importanti a livello calabrese e non esiste, a livello nazionale, un’Associazione che operi in ambito ferroviario con questa cadenza e con tante presenze ed impegno.

“L’autofinanziamento delle attività – dichiara il Presidente Pino Strati – è fondamentale, essendo, la nostra, un’Associazione totalmente libera e apartitica e che non richiede contributi agli Enti. Proprio per questo, ci rivolgiamo ai cittadini sostenitori ed agli amici professionisti ed imprenditori per svolgere attività culturali in piena libertà“.

Il tesseramento 2023 è già in atto sia in sede che tramite invio a

domicilio della tessera. Per chi desidera dare sostegno a distanza, il

nostro Iban è IT22E0306909606100000140107

“Nel frattempo” conclude Strati “continua la programmazione settimanale, confidando nel sostegno di tutti per poter offrire tanti momenti di attività culturali che aiutino la crescita del nostro territorio, che non ha nulla da invidiare ad altri“.