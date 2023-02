Processo Eyphemos: assolto anche Vincenzo Condina “perché il fatto non sussiste”

StrettoWeb

L’avvocato Renata Zito ha visto l’assoluzione, nel corso del processo Eyphemos, di due dei propri assistiti. Vincenzo Condina, classe 1981, era stato arrestato con l’accusa di associazione mafiosa e per lui la procura aveva chiesto 18 anni di carcere. Condina, che nell’ordinanza viene identificato come “u russu” si è detto fin da subito estraneo ai fatti a lui ascritti. “Noi fin dall’inizio abbiamo sostenuto che a Sant’Eufemia ci sono diverse persone che possono essere appellate con questa definizione“, spiegano i legali di Condina, Zito e il collega Girolamo La Rosa.

“Secondo gli investigatori, invece, l’unico definibile ‘u russu’ era solo Vincenzo Condina, ma a noi risultavano altre famiglie con il medesimo soprannome. Tra l’altro – precisano i legali a StrettoWeb – nelle intercettazione si nominava il padre di questo individuo definito ‘u russu’ e non era Stefano, nome del padre di Condina. E’ mancato dunque fin da principio il dato univoco“. E non solo. “In un dialogo tra Domenico Laurendi e Andrea Luppino, secondo gli inquirenti si diceva ‘Enzo Condina’, o almeno così scrivevano gli investigatori. Ma la verità è che in quel dialogo non è mai stato pronunciato quel nome. Abbiamo fatto trascriverere l’intercettazione e abbiamo fatto eseguire ulteriori accertamenti: secondo la perizia del consulente Miriello la parola Condina non veniva mai pronunciata. Tra l’altro nelle intercettazioni non compare mai, nemmeno una sola volta, la voce di Condina Vincenzo. Si tratta di un evidente errore di identificazione della persona“, concludono i legali. Uno dei tanti casi di scambio di persona di questa indagine, il cui processo di primo grado si è concluso con 30 assoluzioni con formula piena.

Tra gli assistiti dell’avvocato Zito figura anche Giuseppe Novello, “arrestato il 25 febbraio 2020 mentre si trovava già agli arresti domicliari per una vicenda accaduta fuori dalla Calabria – spiegano ancora gli avvocati –. Qui l’identificazione non era in dubbio: un parente parlava di lui con Laurendi. Semplicemente questo. E Novello si è fatto tre anni di carcere per una conversazione fatta da altri, senza nessun altro riscontro su presunte condotte illecite. Era la posizione con meno materiale, anche se era la più schiacciante. Abbiamo dovuto comunque guardare tutti gli atti del proceso e ci siamo resi conto che non vi era alcun riscontro su quanto detto in quel minuto e mezzo che, secondo gli investigatori, era bastato per inchiodare Novello“. Giuseppe Novello, per il quale erano stati chiesti 15 anni di detenzione, è stato assolto “perché il fatto non sussiste“.