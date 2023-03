Pallacanestro Viola, nuovo arrivo sotto le plance: c’è la firma di Yusuf Hamza

StrettoWeb

Nuovo colpo di mercato in casa Pallacanestro Viola. Si va a rinforzare lo spot di centro, nel quale fino ad oggi, dopo l’addio di Renzi, era presente il solo Stefano Spizzichini come 5 di ruolo.

La Pallacanestro Viola comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Yusuf Hamza. Nato il 7 giugno del 2000, di nazionalità nigeriana, Yusuf Hamza è un pivot di 208cm per 104kg, dotato di importanti mezzi fisici e tecnici che vanno a rinforzare la Viola sotto canestro.

Per due stagioni (2016/17 e 2017/18) alla Lido di Roma Basket, dove nell’Under 18 Eccellenza ed in Serie D inizia la sua giova carriera. Nel 2018/19 esordisce in C Silver con la Nuova Lazio Pallacanestro. La stagione successiva arriva la chiamata dell’Orsa Barcellona, ancora in C Silver: per lui 14 presenze e 67 punti (4.8 a partita). Chiusa l’esperienza siciliana, Yusuf si trasferisce in Puglia con la maglia dei Delfini Monopoli in Serie B, allenata all’epoca da Piero Millina prima e dall’ex coach della Viola Antonio Paternoster poi. Da under disputa 10 gare nel suo primo campionato senior. Nell’estate del 2021 Hamza firma con la Vis Reggio Calabria, collezionando 19 presenze nel campionato di serie C Gold, in cui segna 7.4 punti ad ogni allacciata di scarpe. Lo scorso aprile si trasferisce dall’altra parte dello Stretto, alla Basket School Messina, sempre in C Gold.

Yusuf Hamza ha dichiarato: “sono molto felice di essere qui, per me la Viola è l’opportunità più grande che mi sua capitata in carriera, motivo per il quale voglio farmi trovare subito pronto per aiutare la squadra a raggiungere gli obbiettivi prefissati”.