Orzinuovi straripante, la Pallacanestro Viola dura solo un quarto: finisce 53-81

La Pallacanestro Viola torna in campo, due giorni dopo il successo contro Brianza Basket, per il recupero della 19ª Giornata contro la capolista Agribertocchi Orzinuovi. Una gara complicata, con pochi giorni per recuperare, per giunta contro la capolista.

Orzinuovi fa vedere di essere la prima della classe e vince con merito. Primo quarto giocato quasi alla pari, con i neroarancio che tengono botta tanto nel punteggio quanto sul piano atletico. Ma praticamente finisce qui. Già a partire dai secondi 10 di gioco il gap tecnico e le rotazioni più folte (e di diversa caratura) allargano il divario.

Leonzio (15 punti) e Gasparin (12) sono un rebus al quale la difesa reggina non trova soluzione. Sul lungo periodo i reggini perdono energie, fiducia e vedono il punteggio aumentare solo da un lato (53-81 il finale). Per i ragazzi di coach Motta appena 11 punti per Marchini e 10 per Spizzichini.

Hamza e Tiberti ancora, comprensibilmente, avulsi dal resto della squadra. Servirà accorciare i tempi per farli entrare a pieno regime nella squadra. Già domenica si torna sul parquet, ancora al PalaCalafiore contro Antenore Energia Virtus Padova. Inutile dirlo, c’è solo un risultato…

Classifica Serie B Girone B

Agribertocchi Orzinuovi 36 Gemini Mestre 34 Rucker San Vendemiano 30 Rimadesio Desio 24 Antenore Energia Virtus Padova 24 LuxArm Lumezzane 22 Lissone Interni Brianza Casa Basket 22 Civitus Allianz Vicenza 22 Pontoni Monfalcone 20 Infodrive Capo d’Orlando 20 UBP Petrarca Padova 18 Virtus Ragusa 18 Logiman Pall. Crema 16 Bergamo Basket 2014 12 Pall. Viola Reggio Calabria 10 Green Basket Palermo 6

AGGIORNAMENTI Fine partita! - La Pallacanestro Viola esce sconfitta 53-81

4°Q – Tap-in per Davis. 53-81

4°Q – Da Campo realizza. 51-81

4°Q – Danza in area Davis, bella virata e 2 punti. 51-79

4°Q – Primi due punti per il nuovo arrivato Hamza. 49-79

4°Q – Ponziani in lunetta: 2/2. 47-79

4°Q – Mostra personalità il nuovo arrivato Tiberti: attacca il ferro e trova due punti. 47-77

4°Q – Procacci in contropiede. 45-77

4°Q – Procacci prova a fare un assit alla Wade, Agbamu non è LeBron, ma la difesa della Viola non c’è. Due punti senza sforzo. 45-75

4°Q – Procacci, tripla. 45-73

4°Q – Laquintana per Davis, 2 punti. 45-70

4°Q – Gasparin realizza. 43-70

4°Q – Bischetti in lunetta: 2/2. 43-68

4°Q – Tecnico a Tiberti, Gasparin realizza. 41-68

4°Q – Altri due per Procacci. 41-67

Fine 3°Q! - Orzinuovi saldamente avanti, serve un miracolo Orzinuovi comanda con un tranquillo +24, ha più qualità in quintetto e in panchina, la Viola è col fiato cortissimo.

3°Q – Da Campo, rimbalzo offensivo e due punti. La Viola non ne ha più… 41-65

3°Q – Farina con personalità, si prende un fallo e trasforma due liberi. 41-63

3°Q – Due per Balic allo scadere dei 24, conclusione baciata dalla fortuna. 39-63

3°Q – Tripla di Planezio. 37-63

3°Q – Due con fallo per Alessandrini, non pesca lo sfondamento Davis. Libero extra trasformato. 37-60

3°Q – Planezio a bersaglio per il +20. 37-57

3°Q – Antisportivo a Spizzichini, fallo ‘tattico’ in ripartenza. Leonzio fa 2/2 in lunetta. 37-54

3°Q – Ancora “Spizzo”! 37-52

3°Q – Schiacciatona di Spizzichini! 35-52

3°Q – Planezio ancora. 33-52

3°Q – Planezio da 3. 33-50

Fine 1°Tempo! - Neroarancio sotto di 14 punti All’intervallo lungo la Viola ci arriva un po’ ammaccata. Troppa differenza fra le secondi linee, quando accelera Orzinuovi fa male. Non è capolista per caso. Serve la gara perfetta, forse è chiedere troppo a questa Viola. Sono 11 i punti di Marchini per i reggini, per gli ospiti Leonzio è a quota 13.

2°Q – Clonate Balic, ghiaccio nelle vene quando mancano pochi secondi, tripla importante sul finire di quarto. 33-47

2°Q – Da Campo in lunetta: 2/2. 30-47

2°Q – Grande apertura di Laquintana in angolo, finta di tiro di Farina che poi conclude dalla media. 30-45

2°Q – Alessandrini allunga. 28-45

2°Q – Tripla di Leonzio, bacia due volte il ferro. 28-43

2°Q – Tripla di Balic! 28-40

2°Q – Gasparin dimenticato, 2 facili facili. 25-40

2° – Leonzio dalla media, solo retina. 25-38

2°Q – Leonzio dimenticato, tripla fin troppo facile, gli ospiti scappano. 25-36

2°Q – ‘Spizzo’ si fa perdonare dalla lunetta: 2/2. 25-33

2°Q – Leonzio in faccia a Spizzichini, che bomba… 23-33

2°Q – Il solito Gasparin, fa male ancora da sotto. 23-30

2°Q – Tecnico alla panchina di Orzinuovi: Marchini trasforma. 23-28

2°Q – Rubata di Trapani, palla alzata per Agbamu che si divora la schiacciata, ma c’è Gasparin in agguato. 22-28

2°Q – Ponziani è gigantesco e se sgomita così senza problemi… 2 punti. 22-26

2°Q – Trapani in faccia a Spizzichini, 2 punti. 22-24

2°Q – Marchini da 3!!! Solo retina! 22-22

2°Q – Tecnico a Planezio, ancora prima di iniziare. Marchini trasforma. 19-22

Fine 1°Q! - Pallacanestro Viola sotto di 4 punti, ma combattiva e grintosa

1°Q – Ponziani scoordinatissimo, Tiberti pesca un antisportivo: 1/2. dalla lunetta e palla Viola. 18-22

1°Q – Gite in lunetta per entrambi i team: Ponziani fa 2/2. 17-22

1°Q – Marchini dalla linea della carità: 1/2 anche per lui. 17-20

1°Q – Gasparin in lunetta: 1/2. 16-20

1°Q – Ponziani allunga da sotto. 16-19

1°Q – Tripla di Bischetti in uscita dalla panchina! Ottimo catch and shoot. 16-17

1°Q – Gasparin fa male dalla distanza, entra la bomba del +4. 13-17

1°Q – Farina in lunetta, chirurgico, fa 2/2. 13-14

1°Q – Magata di Leonzio, con una mano e fuori equilibrio. 11-14

1°Q – Spizzichini accorcia. 11-12

1°Q – Tripla di Procacci. 9-12

1°Q – Due su due per Spizzichini dalla lunetta, parità! 9-9

1°Q – Da Campo con la bomba, sorpasso ospite. 7-9

1°Q – Risponde Farina. 7-6

1°Q – Ancora Agbamu. 5-7

1°Q – Tripla di Marchini! 5-4

1°Q – Agbamu in lunetta: 2/2. 2-4

1°Q – Morbido morbido, Marchini con il floater al vetro. 2-2

1°Q – Si parte! Fallo su Procacci che va in lunetta: 2/2. 0-2

Squadre in campo per il riscaldamento Tutto pronto per la gara tra Pallacanestro Viola e Agribertocchi Orzinuovi, recupero della 19ª Giornata del Girone B del Campionato di Serie B. Tre gare casalinghe consecutive per i reggini alla ricerca di punti importanti per uscire dalla zona retrocessione. Coach Motta in panchina in back to back dopo il successo contro Brianza Basket, Bolignano sconta l’ultima giornata di squalifica.