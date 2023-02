Pallacanestro Viola-Orzinuovi, coach Motta: “recuperare energie per Padova, adesso gare da vincere”

StrettoWeb

La gioia per il successo su Brianza Basket dura appena due giorni in casa Pallacanestro Viola. Il back to back contro Orzinuovi, gara infrasettimanale di recupero della 19ª Giornata, porta in dote una pesante sconfitta. Comprensibile, visto il divario fra le due squadre, gli ospiti non sono primi in classifica per caso.

Coach Motta in conferenza stampa ha analizzato così la gara rispondendo ai microfoni di StrettoWeb: “non possiamo costruire la nostra salvezza contro una squadra così forte come Orzinuovi. La partita di domenica scorsa ci ha tolto energie, giocatori come Balic, Marchini, Spizzichini, sono usciti a pezzi. Dobbiamo recuperare le energie già da domani, cercare di inserire i nuovi Tiberti e Hamza. Il campionato é ancora lungo, le prossime saranno gare da vincere. Siamo contenti che in queste due partite abbiamo portato a casa 2 punti importanti. Sono sicuro che lotteremo fino alla fine per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati. Oggi ai ragazzi non posso rimproverare niente, hanno provato a rimettere in piedi la partita, ma la stanchezza non ce l’ha permesso contro una squadra forte e fisica come Orzinuovi“.