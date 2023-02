Pallacanestro Viola-Brianza Basket, coach Motta: “ragazzi encomiabili, il pubblico è stato il 6° uomo”

StrettoWeb

La Pallacanestro Viola torna alla vittoria e lo fa nella prima di tre gare casalinghe importantissime per il prosieguo della stagione. Al PalaCalafiore cade Lissone Interni Brianza Casa Basket, sconfitta 85-72. Esordio vincente in panchina per coach Pasquale Motta, allenatore in seconda dei reggini, in panchina anche martedì prossimo contro Orzinuovi a causa della squalifica di coach Domenico Bolignano

Ai microfoni di StrettoWeb coach Motta ha analizzato così la gara rispondendo alla domanda su cosa ci sia ‘di coach Motta’ in questa vittoria: “sono stati bravi i ragazzi. Le partite si preparano durante la settimana. Di mio c’è solamente il massimo impegno e supporto sia durante la settimana che durante la partita. Sono stati bravi i ragazzi ad approcciare la partita con il piglio giusto, contro la squadra che segna di più in questo campionato, viaggia a 80 punti di media a partita, siamo stati brava a tenerla sui 70. I ragazzi sono stati encomiabili, dal primo all’ultimo, anche chi non è entrato in campo ma ha sostenuto la squadra fino all’ultimo per portare a casa questa grande vittoria che ci dà fiducia. Ringrazio anche il pubblico che ci ha sostenuto dal primo all’ultimo secondo accettando l’invito della società che ha chiamato a raccolta tutto il pubblico neroarancio, questa sera sono stati il 6° uomo in campo“.