Omicidio nel cosentino: morto l’uomo ferito in un agguato a Tortora

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il 32enne Francesco Prisco è morto nell’ospedale di Cosenza. L’uomo era rimasto gravemente ferito a causa dei colpi di fucile caricato a pallettoni, nel corso di un agguato avvenuto vicino alla sua abitazione la notte del 17 febbraio scorso a Tortora, nel Tirreno cosentino. Prisco, colpito alle braccia e alle gambe, è morto dopo dieci giorni di ricovero.

I medici lo avevano sottoposto ad un intervento chirurgico ma la gravità delle ferite riportate non gli ha dato scampo. I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza e della Compagnia di Scalea indagano adesso per omicidio. Nessuna pista viene esclusa per risalire agli autori dell’agguato. Dopo una prima operazione, il trentaduenne che era già noto alle forze dell’ordine, ne aveva subita un’altra, ma il suo quadro clinico era peggiorato e nelle ultime ore è sopraggiunto il decesso.