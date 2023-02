StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Ci stiamo lavorando. È un problema internazionale“. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, rispondendo ai giornalisti alla domanda su come si possono contrastare gli scafisti, dopo il naufragio in Calabria, a margine di un appuntamento con l’Anci. E l’Europa? “Sto andando in Francia per questo”. Il ministro andrà oggi in Francia per un bilaterale con l’omologo francese.