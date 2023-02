Naufragio migranti, sale il bilancio delle vittime: in Calabria è caccia ai loculi, “non bastano”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La strage di migranti avvenuta ieri a Steccato di Cutro continua a mietere vittime. E’ ancora tra la vita è la morte l’uomo ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale di Crotone per le ferite riportate nel naufragio del barcone. Subito dopo l’arrivo nella struttura era stato portato in terapia intensiva. Le vittime accertate sono 63.

Intanto, all’indomani della tragedia, è partita anche la risposta solidale da parte di cittadini e istituzioni. La prima emergenza riguarda la disponibilità di loculi per la sepoltura delle oltre sessanta vittime e la risposta non si è fatta attendere. Attraverso la prefettura di Crotone, la Provincia e l’Anci, i Comuni calabresi che stanno offrendo disponibilità di loculi si moltiplicano, nel tentativo di garantire anche una degna sepoltura alle vittime di questa tragedia.

A Botricello, centro limitrofo a Steccato, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione di Prefettura e Provincia di Crotone tre loculi per la sepoltura delle vittime, mentre il segnale più sensibile è arrivato da una signora, privata cittadina. “Lunedì mattina ho ricevuto la telefonata di una concittadina – ha raccontato il sindaco della cittadina – con la voce rotta dalla commozione mi ha comunicato la volontàdi offrire due loculi della cappella privata di famiglia per la sepoltura di due giovani vittime del naufragio“. La popolazione ha consegnato al Comune ionico un intero furgone di abbigliamento e beni di prima necessità.

Sin dai primi momenti dopo l’allerta di domenica mattina, l’Amministrazione comunale si è adoperata con personale e mezzi. Attraverso l’utilizzo del Quad in dotazione alla Polizia locale, il sindaco e il comandante Rosario Pignanelli hanno pattugliato per tutto il giorno il tratto compreso tra la spiaggia di Botricello e la foce del fiume Tacina. Lo stesso servizio è stato effettuato nella giornata di lunedì e proseguirà anche nei prossimi giorni.

Le ricerche dei copri proseguono

“Le ricerche, che proseguono sin dall’alba di ieri, si avvalgono del dispositivo aeronavale che comprende, a mare, n. 2 unità della Guardia Costiera della classe “Ogni tempo” supportate da n.1 imbarcazione della Guardia di Finanza e da un velivolo della Guardia di Finanza che si alterna con altro della Polizia di Stato“, si legge in una nota della Prefettura. “Sono operativi nuclei di sommozzatori della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco cui si unisce il pattugliamento a terra delle colonne mobili della protezione civile regionale oltre che dei reparti dei Carabinieri e della Guardi di Finanza di Crotone“.

“Particolarmente complesse si presentano le attività identificative, curate direttamente dalla Polizia scientifica che recepisce ogni elemento informativo riferito dai superstiti che possa consentire di risalire alle nazionalità ed alle generalità. A tale specifico proposito l’allestimento di una “camera ardente” all’interno del “Palamilone” di Crotone, per consentire l’ingresso a conoscenti e familiari non può che essere condizionato al completamento delle siffatte procedure“, informa la Prefettura.

“E’ istituita altresì una casella di posta elettronica info.emergenzacrotone@poliziadistato.it cui potranno essere indirizzate le richieste di informazioni, corredate di ogni dato utile che possa favorire l’identificazione (foto ma pure segni distintivi, colore occhi e capelli, eventuali tatuaggi etc). Questa Prefettura – al fine di consentire di rendere omaggio alle vittime secondo il rito religioso di presumibile appartenenza dei migranti deceduti – ha contattato una delegazione di Imam che da Caccuri (Crotone), Sellia Marina (Catanzaro) e Lamezia Terme (Catanzaro) si recherà presso il “Palamilone di Crotone” per porgere l’estremo saluto. I lavori del Centro coordinamento Soccorsi (C.C.S.) si aggiorneranno alle ore 19.00“, conclude la nota.