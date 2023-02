Reggio Calabria: morte di Santo Ielo, il ringraziamento della famiglia

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Commossi per l’affettuosa partecipazione della Comunità reggina al gravissimo lutto che ha colpito la nostra famiglia, sentitamente ringraziamo gli autori degli articoli pubblicati, in particolar modo la Fondazione Italo Falcomatà, la Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria, nelle persone dei sindaci facenti funzioni Carmelo Versace e Paolo Brunetti e tutti coloro che ci sono vicini in questo dolorosissimo momento”. E’ quanto scrivono i figli di Santo Ielo, Francesco e Stefania.

“Nel corso della sua esistenza nostro padre è stato sempre una persona dotata di grande umanità verso il prossimo. Egli ha amato profondamente la sua terra e per essa si è prodigato al fine di tramandarne cultura e tradizioni, anche con il suo continuo impegno politico. A noi figli, con il suo costante esempio, ha lasciato in eredità un concreto modello di vita improntato, in particolare, all’onestà intellettuale, alla rettitudine ed alla correttezza. A nome nostro, di nostra madre Gina, che gli è stata a fianco sin dai primi anni di università, condividendone il pensiero e le azioni e di nostro nonno Franco, rivolgiamo ancora un grazie sentito a tutti coloro che con affetto sincero e profonda stima condividono la nostra sofferenza e il nostro lutto”, concludono.