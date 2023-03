Modà & Orchestra il 10 giugno all’anfiteatro di Acri

StrettoWeb

A poche settimane dalla partenza del primo tour teatrale dei Modà, accompagnati da orchestra, che vedrà il gruppo nuovamente sui palchi dopo aver presentando “Lasciami” alla 73esima edizione del Festival della Canzone Italia sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, la band capitanata da Kekko Silvestre annuncia che i concerti proseguiranno lungo tutta l’estate nelle più prestigiose rassegne musicali di tutto il paese, spinto dai numerosi sold out che l’imminente tour teatrale continua a inanellare. I Modà ritorneranno in Calabria dopo 10 anni – il loro ultimo concerto risale al 2013 quando si esibirono all’Arena Magna Graecia di Catanzaro -, con una data all’anfiteatro di Acri (Cs), il prossimo 10 giugno.

I Modà sono tornati al Festival di Sanremo per la quarta volta in 20 anni di carriera dopo la partecipazione nella categoria giovani nel 2005 con “Riesci a innamorarmi”, il ritorno – questa volta nei big – nel 2011 accanto ad Emma Marrone con “Arriverà” (che regalò loro il secondo posto in classifica e la certificazione di 2 volte platino) e l’esibizione nel 2013 con “Se si potesse morire” che si piazzò al terzo posto in classifica e venne certificato platino.

Il ritorno sul palco del Teatro Ariston e il successivo tour nei teatri sono l’occasione per festeggiare i vent’anni di storia dei Modà (2003 – 2023) e i molti traguardi raggiunti da Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria). La band, infatti, ha ottenuto in carriera 1 disco di Diamante, 9 dischi di Platino, 2 dischi d’Oro, 15 singoli certificati Platino e 6 certificati Oro e a tutto questo si aggiunge poi un lungo elenco di palazzetti e stadi sold out in tutta Italia. Ma non è tutto. Il 2023 segna anche il decimo anniversario della pubblicazione di “Gioia”, album certificato 5 volte Platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo.

Per acquistare i biglietti in prevendita è possibile farlo a partire dalle ore 15.00 di martedì 28 febbraio attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria oltre che in tutti i punti vendita autorizzati abituali.