Messina Social City: 18 lavoratori avranno il tempo indeterminato

L’Azienda Speciale Messina Social City comunica le procedure di avvio della trasformazione dei contratti di lavoro per altri diciotto lavoratori, che da tempo determinato transiteranno a tempo indeterminato. Soddisfazione ha espresso il Sindaco Federico Basile congiuntamente all’Assessore al ramo Alessandra Calafiore e al CdA dell’Azienda Speciale per la continua crescita e per l’importante risultato raggiunto a tutela dei lavoratori, delle loro famiglie e dei beneficiari, a quattro anni dal primo transito che aveva interessato circa 490 operatori.

Il primo ciclo di trasformazione si è concluso il 31 dicembre scorso con la firma del contratto a tempo indeterminato di 139 lavoratori mentre il secondo in atto, si concluderà il 18 marzo prossimo, in linea con “l’art. 25 del CCNL Cooperative Sociali, in tema di contratti a tempo determinato che prevede il tetto massimo dei 36 mesi e nel rispetto dei contenuti di cui all’art. 19 comma 2 del D.lgs. 81/2015 che impone alle aziende di utilizzare i contratti a tempo determinato solo dopo aver trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato almeno per il 20% dei lavoratori il cui contratto a termine, arrotondato all’unità superiore, comunque eccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nei 12 mesi precedenti”.