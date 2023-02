Messina: presentazione della manifestazione contro l’obesità

StrettoWeb

Mercoledì 1 marzo si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Bambini in piazza per la salute in occasione della Giornata mondiale dell’obesità del 4 marzo”, organizzata Uisp e Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), con il supporto della Croce Rossa Italiana.

L’incontro con i giornalisti si terrà alle ORE 10 nella sala Ovale di Palazzo Zanca. Parteciperanno il sindaco Federico Basile; l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro; il presidente di Uisp Messina Santino Cannavò; il Direttore dell’UOC di Pediatria dell’Azienda Policlinico di Messina e membro del Direttivo della SIEDP, prof.ssa Margherita Wasniewska; la Referente Regionale SIEDP e Responsabile del Centro Regionale di Riferimento dell’obesità Infantile, prof.ssa Mariella Valenzise; il presidente del Comitato di Messina della Croce Rossa Italiana Antonio Chimicata ; la docente Paola Chiatta, responsabile delle attività sportive in piazza .