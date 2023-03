Messina: presentato il nuovo Consiglio direttivo della Messenion Proloco

StrettoWeb

Il Sindaco Federico Basile ha presenziato stamani a Palazzo Zanca alla presentazione del nuovo Consiglio direttivo della Messenion Proloco Messina centro. All’incontro con i giornalisti hanno partecipato la neo Presidente Manuela Minutoli, il Vicepresidente Salvatore Ingegneri e il Consulente al turismo dell’Unione Nazionale Pro loco d’Italia (UNPLI) Filippo Grasso, che hanno illustrato programma, natura e ambiti di interesse da sviluppare con azioni di interesse sociale e culturale.

“Accolgo sempre con piacere – ha sottolineato il Sindaco Basile, nel corso dei saluti istituzionali – qualsiasi iniziativa di natura singola o associativa che costituisca un esempio positivo per Messina e porti avanti attività per la promozione territoriale a fini sociali, culturali e turistici attraverso un dialogo di collaborazione con l’Amministrazione comunale. Per me la presentazione di oggi rappresenta un ulteriore tassello di supporto alle nostre azioni di governo della città in maniera condivisa e con una visione complessiva”. Le iniziative della Messenion animeranno i luoghi di interesse storico del centro cittadino attraverso convegni di studio e approfondimento anche sull’utilizzo di tecnologie di travel intelligence; sviluppo del turismo di prossimità con percorsi guidati ed esperienziali nelle attività storiche anche del comparto gastronomico; crescita del turismo religioso con l’ausilio di attività concertistiche da realizzare con la preziosa collaborazione dell’Associazione “Piccolo Laboratorio del canto”, presieduta dalla Soprano Eleonora Minutoli; coinvolgimento di compagnie teatrali, musicisti, danzatori, artigiani di pregio e artisti del segno pittorico per la creazione dell’Arts Fest to Messenion; sostegno all’Associazione L’Aquilone onlus già impegnata da oltre un decennio nella lotta al parkinson. Organizzatrice delle edizioni “Traversata Solidale” dello Stretto di Messina: “Tancrede Swim Challenge” e di “Un mare da vivere…senza barriere”; e festival internazionale del tango argentino “Cayetano Puglisi”, compositore, violista e direttore d’orchestra.