Messina a gonfie vele: ora arriva il Monopoli. Scatta la prevendita: tutti i prezzi dei biglietti

Carico a pallettoni, entusiasta, sereno. E pronto a sognare. E’ con queste prerogative che il Messina si appresta ad ospitare, sabato alle ore 14.30, il Monopoli. In una nota, il club informa che è scattata la prevendita per la partita dello stadio Franco Scoglio. I biglietti si possono acquistare online sul sito di postoriservato.it e in tutti i punti vendita PostoRiservato reperibili a questo link.

I prezzi per i biglietti in occasione della gara saranno i seguenti:

Curva Sud

Biglietto intero € 10, più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Da 7-14 anni 5€, più diritti di prevendita

Ragazze e donne 5€, più diritti di prevendita

Over 65 8 €, più diritti di prevendita

Tribuna A

Biglietto intero € 20, più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Ridotto 7-14 anni € 10, più diritti di prevendita

Settore ospiti

Biglietto intero € 10, più diritti di prevendita.

Iniziativa “Festeggia il tuo compleanno con il Messina”

Chiunque festeggia il compleanno il 4 marzo potrà ottenere un biglietto gratis per l’accesso allo stadio. È sufficiente inviare la richiesta con il documento di identità alla mail biglietteria@acrmessina1900.it