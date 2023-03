Messina, Gioveni: “quando il via ai lavori sulle strade di accesso a Ortoliuzzo?”

StrettoWeb

“Il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, in riferimento all’interrogativo in oggetto e facendo seguito a una precedente corrispondenza intercorsa nello scorso mandato col sig. assessore in indirizzo (che ha risposto con nota prot. n. 0236699/2021 e con il sig. Dirigente del Dipartimento servizi tecnici (con propria nota prot. n. 0233683/2021), intende significarVi quanto segue:

Sono trascorsi esattamente 3 anni da quando l’importante progetto relativo all’ampliamento delle strade di accesso alla frazione rivierasca di Ortoliuzzo aveva ricevuto l’approvazione dello scorso Consiglio Comunale, avvenuta in data 03/02/2020.

Come è noto, si tratta di un progetto fondamentale per la viabilità durante la stagione estiva all’interno di questo frequentatissimo villaggio dell’estrema zona nord, finanziato con un importo di 681.000 euro (parte dei quali utili a liquidare alcune indennità di esproprio) e risalente addirittura al lontanissimo 1997 e che la scorsa Amministrazione è riuscita a rispolverare prevedendo, oltre l’ampliamento delle strade di accesso, anche la realizzazione di un parcheggio e di un percorso pedonale per la fruizione del mare“. È quanto affermato da Libero Gioveni, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia.

“Ebbene, dopo i necessari passaggi adottati in Aula consiliare – si legge ancora – sembrava nulla ostare per l’indizione della gara d’appalto e il consequenziale avvio dei lavori ma così non fu perché dalla risposta fornita dal sig. Dirigente all’interrogazione dello scrivente del 25/08/2021 prot. 219555, emerse che alla data del 13/09/2021:

non erano state ancora completate le procedure di approvazione del progetto in variante urbanistica con relativi adempimenti degli obblighi di pubblicità di cui alla L.R. n. 71/78 nei confronti dei proprietari e della collettività;

risultava ancora incompleto tutto l’iter che avrebbe dovuto portare alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e quindi ai decreti di esproprio;

il competente Dipartimento Regionale stava esaminando le osservazioni e le controdeduzioni di un proprietario e di un cittadino di Ortoliuzzo ai fini dell’approvazione del progetto in variante urbanistica.

Pertanto, in virtù di tutto quanto sopra esposto, visto che ad oggi della presenza di uomini e mezzi d’opera sui luoghi non vi è traccia e nella speranza di poter finalmente dar risposte concrete alla popolazione di una località che soprattutto nella stagione estiva diventa un autentico “budello” in relazione alla viabilità interna, il sottoscritto consigliere comunale,

I N T E R R O G A

le SS.LL. in indirizzo al fine di conoscere:

se sia stata finalmente bandita la relativa gara d’appalto; quali siano in caso i motivi che ancora ostano al definitivo avvio dei lavori; se vi siano, fra le cause ostative, dei contenziosi in corso legati alle procedure espropriative; quanto tempo, quindi, ancora occorrerà per dare seguito all’importante e tanto atteso progetto di miglioramento della viabilità in località Ortoliuzzo“, conclude Gioveni.