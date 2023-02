Messina, importante evento di sensibilizzazione sulla Fibrosi Cistica

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Viagrande per la fibrosi cistica. Una giornata emozionante, forte emotivamente ma piena di contenuto, presso la Radura dei Sogni. Giornata che ha voluto sensibilizzare, promuovere e diffondere la conoscenza della Fibrosi Cistica, con 15 medici dell’ospedale di Messina, il Rettore dell’università di Messina, medici del reparto ematologia di Catania.

Giornata di testimonianze di vita, forza e cuore, dalla moderatrice dell’evento Agata Reale, la presidente del consiglio Teresa Cristaldi , il consigliere comunale Imma Pace e tutta l’amministrazione con a capo il sindaco Francesco Leonardi e tutta la fondazione Fibrosi Cistica Catania-Paterno’.

“Mattinata arricchita dalla presenza dell’assessore regionale all’economia Marco Falcone. Inoltre ringrazio tutto il coordinamento Inclusione Sociale E Terzo Settore Forza Italia per la presenza e donazione, arrivando a firmare un assegno pari a 2,300.00 euro a favore della fondazione Fibrosi Cistica rappresenta da Sabrina Gagliano e Furnari Elena, grazie al contributo di tantissimi sponsor coinvolti, che ringrazio per il grande cuore. – dichiara Dario Vellini responsabile provinciale inclusione sociale e Terzo Settore FI – Tanta emozione, tanta gioia, tantissimo orgoglio perché la politica deve essere uno strumento per aiutare e sono orgoglioso di poter fare politica in questo modo. Prossima tappa: trasformare queste iniziative in una consuetudine e non in una ricorrenza, perché si arricchisce la propria vita d’amore“.