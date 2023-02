Messina, al Cinema Iris “Arriva Pinocchio – tutta un’altra storia”

StrettoWeb

È stato presentato ieri pomeriggio, al cinema Iris, in prima assoluta il film “Arriva Pinocchio-tutta un’altra storia”. La famosa opera del Collodi, caratterizzata nella fattispecie da una rivisitazione siciliana, con l’obiettivo di promuovere le bellezze artistiche, naturali e architettoniche siciliane è stata patrocinata dal Comune di Messina e dall’Ufficio scolastico VIII Ambito provinciale. La produzione è dell’associazione culturale Boccadifalco-Pitrè per la regia di Nicola Buscemi e sceneggiatura di Maurizio Alesi, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Evemero da Messina”, di cui è alunno il piccolo Francesco Pio Spinella che interpreta Pinocchio.

All’evento hanno preso parte l’Assessore alla Pubblica Istruzione Massimo Finocchiaro; il Provveditore agli Studi Stello Vadalà; il Prorettore vicario dell’Università degli Studi di Messina Giovanni Moschella e la Dirigente scolastica Angela Mancuso. L’obiettivo delle istituzioni qui presenti è quella di “fare rete attorno ai giovani – ha evidenziato l’Assessore Finocchiaro – richiamando la volontà e l’impegno dell’Amministrazione comunale con i giovani e per i giovani in percorsi di crescita che riguardano non soltanto l’ambito dell’istruzione, ma anche dell’arte, dello sport e del sociale”. Il Provveditore Vadalà ha invece sottolineato il valore di simili progetti sotto il profilo dell’inclusione sociale e del contrasto alla dispersione scolastica; mentre il Prorettore Moschella ha ribadito l’importanza del dialogo, della condivisione e della socialità, quali valori essenziali nel percorso di crescita dei giovani nel contesto degli spazi scolastici e universitari.

I.C. EVEMERO – Il Provveditore Vadalà alla “prima” del film “Arriva Pinocchio tutta un’altra storia”

Con il saluto inaugurale del Provveditore agli Studi Stello Vadalà, al Cinema Iris di Messina si è svolta la “prima” assoluta del film “Arriva Pinocchio tutta un’altra storia”, progetto cinematografico diretto da Nicola Buscemi con la sceneggiatura di Maurizio Alesi.

Si tratta di una pellicola indipendente, interamente autoprodotta dall’associazione culturale Boccadifalco-Pitrè di Palermo, e sostenuta dal 19° Istituto Comprensivo “Evemero da Messina”.

“Le scuole fanno bene ad avere grande attenzione nei confronti di attività come quelle teatrali e cinematografiche, sia per la valenza culturale, sia come adeguato mezzo per combattere la dispersione scolastica che, dati alla mano, è in calo. E ciò avviene grazie al vostro impegno ed alla qualità di queste iniziative che, affascinano i discenti impegnati anche in attività pomeridiane. L’insegnamento odierno – ha proseguito Vadalà – non si può basare soltanto sulla lezione frontale, in quanto i ragazzi hanno stimoli diversi rispetto al passato, per cui sottolineo la validità di questi progetti che rispondono agli interessi degli allievi”.

Tra gli attori che fanno parte del cast spicca il protagonista, Francesco Pio Spinella, alunno di scuola primaria dell’Evemero, che dà il volto a Pinocchio, ed il dipendente dello stesso Istituto Comprensivo, Salvatore Pierino Brandino, già molto noto al pubblico messinese per le sue attività teatrali e radiofoniche. Il film ha ottenuto il patrocinio del Comune di Messina, rappresentato alla “prima” dall’assessore alla Cultura Enzo Caruso e dell’Ufficio VIII° Ambito Territoriale.