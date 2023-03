Messina: a Palazzo Zanca il seminario LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali

StrettoWeb

Ha fatto oggi tappa a Messina, ospitato nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, uno degli otto seminari di accompagnamento degli ATS per l’applicazione della supervisione del personale dei servizi sociali, definita Livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale (LEPS), così come indicato nell’ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023. L’iniziativa di supervisione dei servizi sociali, iniziativa, ha preso il via a Roma il 25 gennaio scorso, promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme al Consiglio Nazionale Assistenti Sociali (CNOAS) e alla Fondazione Nazionale Assistenti Sociali (FNAS), che svolge assistenza tecnico-scientifica.

I lavori del convegno sono stati avviati dall’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore che nel portare i saluti istituzionali a nome del Sindaco Federico Basile ha sottolineato l’impegno quotidiano dell’Amministrazione comunale “che tende – ha detto l’Assessore Calafiore – attraverso i servizi erogati dall’Azienda Speciale Messina Social City e l’operato del personale comunale del settore, a consolidare e potenziare tutte le attività considerate di livelli essenziali di prestazioni sociali al fine di garantire una migliore qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. In questo contesto siamo sempre ben lieti e pronti a condividere e supportare le azioni di chi opera nel settore dei servizi sociali per garantire attraverso questi percorsi – ha concluso la Calafiore – lo sviluppo di maggiori conoscenze e di mettere in pratica la teoria acquisita per assicurare maggiore tutela ai professionisti che si prendono cura della collettività”. A seguire, sono intervenuti il Presidente dell’ Ordine regionale degli Assistenti Sociali Giuseppe Ciulla CROAS Sicilia e il tesoriere Francesco Terranova CROAS Calabria. Nel corso del convegno sono state affrontate varie tematiche, in merito a “La programmazione nazionale e regionale” hanno relazionato Renato Sampogna, Dirigente Divisione IV, Programmazione sociale Segretariato della Rete della protezione e dell’inclusione sociale. Gestione e programmazione dei trasferimenti assistenziali. Politiche per l’infanzia e l’adolescenza, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; il referente Regione Sicilia; e il referente Regione Calabria, Giovanni Benito Latella; su “Dialogo sul senso della supervisione per i servizi sociali territoriali”, sono intervenuti Rita Affatigato supervisore Sicilia; Elisa Concialdi supervisionata Sicilia; Francesco Terranova supervisore Calabria; e Elma Battaglia supervisionata Calabria. Infine, Carmela Corleto e Maddalena Floriana Grassi, componenti equipe centrale della Fondazione Nazionale Assistenti Sociali (FNAS) hanno trattato “Il Supporto tecnico al MLPS per l’attuazione del LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali: prime analisi dei dati, descrizione del Piano Operativo Analitico, prossime tappe del percorso di accompagnamento territoriale”.

Obiettivo dei seminari territoriali, condiviso dai partecipanti al convegno, è attivare la supervisione sull’intero Paese per accompagnare questo processo e supportare gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) al fine di favorire il benessere e preservare l’equilibrio degli operatori, ma anche di tutte le persone che si rivolgono al servizio sociale.