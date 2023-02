Lamezia Terme, mozione di FdI per l’istituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

StrettoWeb

“In qualità di Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia abbiamo protocollato una Mozione volta alla promozione e costituzione in città delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). La transizione verso modi di produzione e consumo più sostenibili è diventata una delle grandi sfide della contemporaneità. Inoltre, stiamo assistendo anche all’evoluzione del quadro normativo europeo, che punta alla centralità del cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell’energia elettrica“. E’ quanto affermano in una nota Antonio Lorena e Pietro Gallo, Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia di Lamezia Terme.

“Al centro di tale evoluzione sono presenti le CER, le quali sono definite come “un’associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali e piccole/medie imprese che decidono di unire le proprie forze con l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale”. Le CER sono state introdotte in Italia in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 285 del decreto legislativo n. 199/2021 recante “Attuazione della Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consilio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.

“Vista la grandezza del nostro territorio, l’Amministrazione Comunale nell’ambito della programmazione degli interventi mirati a rendere tangibili i risparmi energetici in sintonia con gli obiettivi chiave del “Piano UE Clima ed Energia 2030”, non può non promuovere interventi che prevedono la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 40% (rispetto ai livelli del 1990), un incremento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili (almeno il 32,5%) e l’efficientamento energetico degli edifici. Infine, chiediamo all’Amministrazione Comunale di adottare un’opportuna delibera volta ad avviare un iter tecnico-amministrativo con l’obiettivo di promuovere e costituire sul territorio le CER al fine di”:

“informare i cittadini di questa possibilità, programmando una serie di incontri informativi e formativi per valutare concretamente quanto in oggetto”;

“fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello della comunità locale e contribuendo all’aggregazione sociale con condivisione del risparmio e distribuzione dell’energia anche per le fasce della popolazione meno abbienti”.