Insegnamento delle lingue classiche, seminario formativo al Liceo Campanella di Reggio Calabria

L’insegnamento delle lingue classiche, in particolar modo del latino attraverso il metodo induttivo contestuale. Sarà questo il tema del seminario formativo in programma per domani, mercoledì primo marzo 2023, dalle 14:30 alle 18:30 presso l’aula magna del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria. “L’appuntamento di domani – spiega Carmen Lucisano, dirigente del Liceo Campanella – promosso in collaborazione con l’Associazione Italiana di Cultura Classica, rappresenta un’occasione assai rilevante sotto diversi aspetti. Innanzitutto, come Istituto abbiamo inteso offrire a tutti i docenti di latino dell’area metropolitana un’importantissima occasione formativa rispetto ad un metodo di insegnamento innovativo. In secondo luogo, l’appuntamento restituisce l’immagine di un Istituto che vuole consolidare la propria centralità, specie per quel che concerne le tematiche umanistiche, diventando polo formativo di riferimento che si proietta ben oltre il contesto cittadino. Relatore per l’occasione – prosegue – sarà il Prof. Roberto Carfagni esperto del metodo d’insegnamento attivo (“metodo natura” o “induttivo-contestuale”). Al di là dell’aspetto prettamente tecnico-formativo – conclude la Lucisano – ci è piaciuta l’idea di poter offrire un momento di discussione, confronto e dibattito rispetto ai temi legati alle diverse metodologie di insegnamento delle lingue classiche, una questione che specie nell’ultimo periodo vede impegnati gli studiosi nell’individuazione delle soluzioni più efficaci in relazione ai mutamenti della scuola e più in generale a quelle del mondo dei giovani ed alla società”.