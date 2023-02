Brutto incidente a Palermo: sette i feriti

StrettoWeb

Un incidente si è verificato la scorsa notte in corso Finocchiaro Aprile, a Palermo, all’altezza dell’incrocio con via Paolo Amato. Sono state coinvolte due auto, una Seat e una Volkswaghen. Sette i passeggeri rimasti feriti durante l’impatto. Sono intervenute diverse ambulanze che hanno soccorso i feriti che sono stati trasportati in ospedale. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica per eseguire i rilievi e accertare le responsabilità.