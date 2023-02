L’ex Inter Hakimi accusato di violenza sessuale: il racconto delle presunta vittima

StrettoWeb

Arrivano brutte notizie per Achraf Hakimi. Il calciatore marocchino in forza al PSG, visto in Italia con la casacca dell’Inter scudettata di Antonio Conte, è stato denunciato da una giovane donne per violenza sessuale. A riportare la notizia è l’autorevole quotidiano francese “Le Parisien”. La 23enne si è recata presso la stazione di polizia di Nogent-sur-Marne, comune a sud-est di Parigi raccontando i dettagli di quanto accaduto.

I due sarebbero entrati in contatto sui social nel mese di gennaio, mentre sabato scorso la ragazza avrebbe raggiunto il calciatore nella sua casa a Boulogne viaggiando su un Uber prenotato dallo stesso calciatore. Una volta insieme però, le cose sarebbero sfuggite di mano e la ragazza sarebbe riuscita a scappare facendosi venire a prendere da un amico. Hakimi, che ha saltato le ultime due gare di Ligue 1 con Lille e Marsiglia per infortunio, sarebbe stato solo in casa visto che la moglie e i figli erano in vacanza a Dubai.