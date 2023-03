Giovane sbranata dai cani in Calabria: chiesti 15 anni di carcere per il pastore

StrettoWeb

“15 anni solo quindici anni di carcere è la richiesta avanzata dalla procura di Catanzaro per Pietro Rossomanno (46 anni), l’allevatore di Satriano accusato della morte di Simona Cavallaro, la ventenne sbranata il 26 agosto 2021 da un branco di cani a guardia del gregge di proprieta’ dello stesso Rossomanno. La ricostruzione dei fatti ha provato secondo la procura vrebbe lasciato pascolare in sua assenza il gregge di capre e pecore e il branco di cani al seguito e non avrebbe quindi vigilato sul comportamento dei cani causando ls morte della povera Simona- scrivono in una nota i volontari animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA- dal nostro punto di vista la pena è troppo lieve ma ovviamente non ci permettiamo di andare oltre visto che ci sarà una sentenza che definirà quanto vale la vita di una giovane ragazza che voleva andare a fare una passeggiata ma ha incontrato una morte atroce”.