Funerali Maurizio Costanzo: applausi e grida “bravo” all’arrivo del feretro | FOTO

Tanti applausi, e grida “bravo’, ‘grazie’ hanno accolto l’arrivo del carro funebre con il feretro di Maurizio Costanzo a Piazza del Popolo per i funerali del giornalista alla Chiesa degli artisti. Poco dopo, completo e occhiali neri, è arrivata, passando dall’ingresso principale anche la vedova del giornalista, Maria de Filippi. Anche per lei tanti applausi dalla folla che può seguire le esequie, iniziate un quarto d’ora prima del previsto dal maxischermo. Tra i volti noti arrivati in chiesa, Paolo Sorrentino, Emanuele Filiberto di Savoia, Fiorella Mannoia, Aurelio de Laurentiis, Alessia Marcuzzi, Mara Venier, Ermal Meta, Paolo Ruffini, l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, Gerry Scotti, Tullio Solenghi e Massimo Lopez, Kledi, Pio e Amedeo e tanti talenti lanciati da Maria de Filippi come Valerio Scanu e Michele Bravi.

Paolo Sorrentino, Gerry Scotti, Emanuele Filiberto di Savoia, Fiorella Mannoia, Valerio Scanu, Massimo Lopez a Tullio Solenghi, Pio e Amedeo: sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che stanno entrando nella Chiesa degli Artisti, a Roma, per seguire i funerali di Maurizio Costanzo.

Ci sono decine di persone assiepate lungo le transenne a Piazza del Popolo a Roma dove in questi minuti si stanno svolgendo, alla Chiesa degli Artisti, i funerali solenni di Maurizio Costanzo. Le persone all’esterno riescono a seguire le esequie su un maxischermo. Nell’area transennata davanti alla Chiesa, dove la stampa non può entrare, i giornalisti sono tenuti da un imponente servizio d’ordine a circa una ventina di metri dall’ingresso. Tra i primi ad arrivare Alessandra Celentano, Kledi, Roberto Giacobbo,, Eleonora Daniele e Dado. A controllare la situazione è uscito poco fa Don Walter Insero, rettore della Basilica Santa Maria in Montesanto a Piazza del Popolo.