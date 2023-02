Crotone: Piantedosi arrivato sul luogo della strage, riunione in Prefettura

StrettoWeb

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è arrivato a Crotone per recarsi sul luogo del naufragio che ha provocato, al momento, 59 morti. Ad accoglierlo è stato il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, con il quale ha svolto un vertice in Prefettura per fare il punto relativamente alle operazioni di salvataggio ed assistenza ai superstiti tratti in salvo. Alla riunione, tra gli altri, c’era il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, il governatore Occhiuto, gli altri rappresentanti del territorio, il comandante della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana ed i vertici delle forze dell’ordine.

Piantedosi: “tornerò presto in Calabria per riorganizzare il sistema di accoglienza migranti”

“La mia presenza qui era doverosa, è il segnale di attenzione dello Stato”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al termine dell’incontro in prefettura a Crotone, dopo il tragico naufragio di migranti davanti alle coste calabresi. “Mi chiedo – ha aggiunto – come sia possibile che vengano organizzate traversate di questo tipo, come sia possibile spingersi fino al punto di coinvolgere donne e bambini in traversate che si rivelano tragicamente pericolose. Tornerò presto in Calabria per riorganizzare il sistema di accoglienza migranti che oggi è assorbito interamente dai sindaci di alcune località”. Il ministro ha aggiunto che il naufragio si sarebbe verificato a causa dell’incaglio in una secca della barca sovraccarica di migranti e che non ci sono “ricette salvifiche” contro queste tragedie. Piantedosi ha specificato che ci sarebbero ancora altri 20 o 30 dispersi.