Cristina Cardullo non ce l’ha fatta: Messina piange la ragazza travolta da un’auto sulle strisce

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Cristina Cardullo non c’è più. Se n’è andata due giorni fa, dopo aver lottato per mesi in ospedale. La giovane 26enne di Messina lavorava a Forlì e lo scorso 31 luglio è stata travolta da un’auto sulle strisce pedonali. Ricoverata da allora all’ospedale di Cesena, ha smesso di combattere ed è morta sabato tra lo sgomento dei familiari. La salma tornerà nella città dello Stretto e mercoledì 1 marzo, alle ore 15.30, si svolgeranno i funerali, presso la Parrocchia San Nicolò Viale San Martino.