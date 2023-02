Volley Reghion ko contro la capolista: la Cosedil Zafferana vince 3-0

StrettoWeb

La Volley Reghion esce sconfitta dalla trasferta in casa della capolista. Contro la Cosedil Zafferana arriva un 3-0 indolore, che premia la prima forza del campionato e che lascia inalterato il vantaggio delle reggine sulla quart’ultima. Le difficoltà incontrate ad Aci Castello vanno ben oltre la differenza in classifica tra le due compagini. Coach Pellegrino ha dovuto affrontare la trasferta con un organico molto ridotto e ha dovuto fare di necessità virtù: ancora out Pasqualino, con Perri costretta ad alzare bandiera bianca e con Orlando ancora alle prese coi postumi dell’infortunio subito dieci giorni fa contro il Crotone, la Reghion è scesa in campo con un sestetto tutto inedito. Fiorini ancora libero, mentre al centro ecco la novità Palermo, in un ruolo per lei insolito.

25-17, 25-18, 25-15 i parziali di un match che ha comunque visto la formazione reggina combattere onorando quanto più possibile un impegno già delicato di suo. Adesso servirà capire chi potrà recuperare in vista del doppio impegno casalingo previsto dal calendario: al PalaColor di Pellaro arriveranno prima la Procori Ericina e poi la Sensation Profumerie. La speranza è quella di affrontare almeno il derby col sestetto titolare.