Il Comitato “Reggio Campi-Villini Svizzeri-Trabocchetto” invita tutti alla prima assemblea pubblica

“Il Comitato di Quartiere “Reggio Campi-Villini Svizzeri-Trabocchetto” invita la cittadinanza a partecipare numerosa alla sua prima assemblea pubblica organizzata sul territorio di pertinenza. È un’occasione molto importante per svolgere un vero ruolo di cittadinanza attiva e contribuire al miglioramento della città mediante soprattutto idee e proposte. Crediamo che la partecipazione del cittadino alla vita pubblica non sia affatto una chimera ma che debba diventare, invece, il momento centrale del vivere appieno il proprio tessuto urbano”. Così in una nota il Comitato di Quartiere “Reggio Campi-Villini Svizzeri-Trabocchetto.

“In questo contesto s’innesta il dialogo costruttivo con le istituzioni per migliorare e far crescere Reggio Calabria con l’apporto di tutti. Pertanto all’incontro prenderà parte l’Assessore con delega ai Lavori Pubblici Rocco Albanese con cui affronteremo tutte le problematiche più urgenti del nostro quartiere”.