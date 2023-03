Catona tra arbitri nazionali e campionesse: Cosso, Barbaro e Del Core ospiti del progetto “Sport e Giovani”

StrettoWeb

Importante incontro all’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona che ha visto la partecipazione di dirigenti sportivi nazionali, dell’arbitro della Can di serie A e B, Francesco Cosso, delle campionesse Anna Barbaro, argento nel triathlon alle recenti Paraolimpiadi di Tokyo e Antonella Del Core, ex atleta della nazionale di pallavolo con cui ha vinto numerosi trofei internazionali. Alla manifestazione, inserita nell’ambito del Progetto nazionale ANSMES “Sport e giovani, il ritorno al gioco” e promossa dal Delegato regionale, Dottor Mimmo Praticò e dal Lions Club Fata Morgana di Villa San Giovanni, hanno partecipato gli alunni delle classi quinte Scuola primaria di Catona Centro e delle seconde e terze della Secondaria.

Ha introdotto l’incontro la Dirigente dell’IC, Avv. Simona Sapone, che ha sottolineato come: “ancora una volta la scuola, intesa come agenzia educativa, svolga il ruolo fondamentale di promuovere la cultura del benessere legato sia all’attività sportiva che alla promozione della salute. Lo sport e l’attività fisica in generale sono essenziali per socializzare e garantire uno sviluppo armonico del corpo”. Mimmo Praticò ha evidenziato come: “lo sport sia sempre stato un veicolo importante per la crescita dei giovani non soltanto a livello fisico ma anche mentale. Per incentivare lo sport – ha concluso- bisognerebbe partire dalle scuole, costruendo palestre in grado di fare fronte alle tante richieste che provengono dai territori”. A seguire sono intervenuti Walter Malacrino, Paolo Cicciù, Marco Scappatura, Francesco Milardi, Antonino Zampaglione, Giandomenico Stilo, Anna Barbaro, Antonella Del Core, Francesco Cosso, Riccardo Partinico, Giusy Caminiti, Marco Santoro, Antonio Calabro’, Noemi Cristiano,Maria Pia Guarna, Margherita Trimboli, Rina Albanese.