Carnevale di Palmi: Angel & Devil by Freiland si aggiudica il 4° posto | FOTO

Il gruppo Angel & Devil by Freiland di Sant’Eufemia d’Aspromonte si è aggiudicato il 4° posto al Carnevale di Palmi, dove ieri, domenica 26 febbraio, hanno sfilato numerosi carri allegorici. Il gruppo eufemiese, il cui tema quest’anno era Cartoon Mix, è riuscito come sempre a classificarsi ai primi posti dell’evento, portando a casa la coppa e un bottino da 100 euro. Tra i personaggi c’erano Biancaneve, il Principe, la Bella e la Bestia, Cappuccetto Rosso, Esmeralda e tanti altri.

“Abbiamo organizzato tutto in tre giorni – ci raccontano i ragazzi del gruppo che hanno sempre partecipato all’evento con il loro carro – però abbiamo deciso di metteri in gioco ugualmente. Siamo partiti da casa con il solo intento di divertirci e quest’anno, visti i tempi risicati, non speravamo nella vittoria. Ma ce l’abbiamo fatta! Si classificavano solo i primi 4 posti e senza aspettarcelo ci siamo riusciti“. Nella gallery scorrevole in alto è possibile vedere tutte le foto del gruppo scattate ieri a Palmi.