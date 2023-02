Carburanti, prezzi medi in calo

StrettoWeb

Brusca inversione di rotta per le quotazioni internazionali del gasolio, tornate venerdì a salire con forza dopo oltre una settimana di cali. Continuano invece a scendere, sotto la spinta dei ribassi dei listini dei giorni scorsi, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, con la benzina sotto 1,86 euro/litro e il gasolio a 1,82 euro/litro. Continuano i ribassi anche per il metano, in media a 1,90 euro/kg.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,858 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,860, pompe bianche 1,852), diesel a 1,822 euro/litro (-6, compagnie 1,826, pompe bianche 1,813). Benzina servito a 1,999 euro/litro (-2, compagnie 2,042, pompe bianche 1,914), diesel a 1,966 euro/litro (-6, compagnie 2,011, pompe bianche 1,875). Gpl servito a 0,808 euro/litro (invariato, compagnie 0,811, pompe bianche 0,804), metano servito a 1,901 euro/kg (-12, compagnie 1,904, pompe bianche 1,898), Gnl 1,776 euro/kg (-4, compagnie 1,804 euro/kg, pompe bianche 1,755 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,940 euro/litro (servito 2,198), gasolio self service 1,906 euro/litro (servito 2,172), Gpl 0,898 euro/litro, metano 1,912 euro/kg, Gnl 1,701 euro/kg.