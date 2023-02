Calabria, presentato il progetto Team FISE “Riders Training”: i cavalieri scelti e il programma

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Lo scorso 24 febbraio 2023, alle ore 17:30, presso l’Hub Sport e Salute Cosenza di Piazza Giacomo Matteotti, si è svolta la Presentazione del Programma Formativo stilato in sinergia tra la Federazione Italiana Sport Equestri Comitato Calabria e la Scuola dello Sport di Sport e Salute, coadiuvato da Sport e Salute Calabria, e riservato alle giovani promesse del Team Calabria, cavalieri di età tra i 12 ed i 21 anni, già selezionati per il Progetto Team Calabria 2023. Alla Presentazione è intervenuto in collegamento il Presidente FISE Marco Di Paola, ed erano presenti il Vicepresidente FISE Nazionale Nicola Boscarelli, il Presidente FISE Calabria Roberto Cardona, il Segretario Sport e Salute Calabria Walter Malacrino, la Referente di Progetto e Capo Dip. Promozione Sportiva Roberta Cardona.

In un’ottica di continuo miglioramento tecnico e formativo dei binomi Calabresi del Team Calabria 2023, la formazione, già consolidata e offerta dal Tecnico Federale FISE Magg. Stefano Scaccabarozzi, sarà ulteriormente implementata grazie alla sinergia con la Scuola dello Sport di Sport e Salute, con nuove professionalità, quali un Preparatore Atletico III Liv, Mauro Bruschi, una Psicologa, Dott.ssa Janine Gullo ed un Nutrizionista, Dott. Alessio Calabrò. Nelle giornate del 25 e 26 febbraio 2023, presso il Centro Equestre Rendese, si è svolto il secondo appuntamento del Programma Formativo dove gli atleti hanno avuto modo di approcciarsi alla Preparazione atletica, con il Tecnico Mauro Bruschi, e la formazione tecnica a cavallo con il Tecnico Federale Magg. Stefano Scaccabarozzi. Qui di seguito il programma in allegato.

Cavalieri selezionati nell’ambito del Progetto TEAM FISE CALABRIA:

Aversa Sofia (classe ’09)

Azzinnari Stefania (classe ’07)

Berlingieri Alessandra (classe ’06)

Bilotta Giorgio (classe ’02)

Casella Giovanni (classe ’10)

De Domenico Reginaflora (classe ’06)

De Rose Maria Daniela (classe ’07)

Garritano Renato (classe ’09)

Greco Caterina (classe ’06)

Greco Riccardo (classe ’04)

Gruden Guido (classe ’07)

Lentini Angelo Pio (classe ’06)

Maione Martina (classe ’10)

Perciaccante Filippo (classe ’05)

Perciaccante Giuseppe (classe ’02)

Perri Ludovica (classe ’04)

Quaranta Luca (classe ’07)

Serra Adele Maria (classe ’06)

Troiano Roberta (classe ’03)

Vescio Maurizio (classe ’10)