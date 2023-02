Basket, il derby dello Stretto è della Gold & Gold Messina: battuta la Vis Reggio Calabria

StrettoWeb

Con un ottimo ultimo quarto, la Gold & Gold Messina espugna il PalaBenvenuti di Reggio Calabria e conquista il tredicesimo successo in campionato. L’affermazione sulla squadra diretta dall’ex Ciccio Romeo consente ai messinesi di rimanere agganciata alle posizioni di testa e coltivare il sogno promozione. Contro una Vis determinata, i ragazzi allenati da Pippo Sidoti soffrono per una buona mezzora, nonostante avessero toccato un vantaggio di 13 lunghezze, sia nel primo che nel secondo periodo. Ma i reggini ci hanno sempre creduto e, trascinati dallo scatenato Marcone (autore di 25 punti), sono riusciti a riaprire i giochi e tener testa alla più esperta Basket School. Se la prestazione difensiva degli scolari può lasciare soddisfatti per i 65 punti subiti, quella offensiva non è stata certo convincente. Era importante, però, portare a casa i due punti, inquanto la squadra veniva da una settimana di stop ed aver dovuto metabolizzare la decisione della Corte d’Appello Siciliana che ha confermato la sconfitta sul campo contro la Siaz Piazza Armerina. Tra gli scolari, ottima prestazione di Zivkovic, top scorer dei siciliani con 25 punti, e Leo Di Dio (22). In doppia cifra è andato anche Tartamella, con i suoi 10 punti messi a segno. Polveri bagnate per Linde, autore di 7 punti, mentre Mancasola chiude con 8 punti (due triple), 4 quelli realizzati da Maddaloni. Tra i reggini, oltre Marcone, bene l’ex Yusuf (14 punti). In doppia cifra anche Uzun (11) e Zhgenti (10).

La gara inizia bene per la Vis, alle triple di Marcone la Gold & Gold risponde con Tartamella e Linde. Yusuf porta avanti ancora i suoi, ma con un break di 14-0, condito dalle triple di Zivkovic e Di Dio, gli ospiti volano sul 8-20. L’inarrestabile Marcone accorcia le distanze, ma la tripla di Zivkovic regala il primo massimo vantaggio ai peloritani (10-23). Messina sembra fermarsi, la squadra di coach Romeo ne approfitta e con un contro break di 7-0 firmato da Marcone, Fazzari e Uzun, fissa il punteggio dul 17-23 alla prima sirena. Al ritorno in campo, Messina appare decisa. La tripla di Leo Di Dio e i canestri di Zivkovic e Tartamella ricacciano a -13 (17-30) i bianco amaranto. Marcone non ci sta e suona la carica. Yusuf da sotto riporta i suoi sul -6 e dopo il canestro di Maddaloni, con un break di 8-0 (3+2 di Uzun e tripla di Fazzari), le due squadre sono appaiate a quota 32.

Il bel taglio di Zivkovic, ben assistito da Maddaloni, regala il canestro del 32-34 che chiude il primo tempo. Negli spogliatoi Pippo Sidoti si fa sentire, ma al ritorno sul parquet, la Vis non si fa sorprendere. Le due squadre giocano alla pari, cercando di superarsi a vicenda. Yusuf domina nel pitturato, Di Dio risponde dall’arco. Zivkovic segna e poi commette un antisportivo. Il croato però fa la differenza e con una tripla e due liberi riporta avanti Messina (46-50). Il gioco da tre di Marcone riporta sotto al Vis, ma le triple di Mancasola e Linde valgono il +7 (49-56). Capitan Romeo e soci non mollano e con Yusuf e Uzun si riportano a -1. Il canestro di Leo Di Dio fissa il punteggio sul 55-58 alla penultima sirena. Il derby si decide nell’ultimo quarto, la Basket School difende con ordine e per la Vis diventa tutto più difficile. Con un break di 10-2, protagonisti Zivkovic e Di Dio, la Gold & Gold vola sul +11 (57-68). I peloritani devono sol gestire il vantaggio, che addirittura aumenta (61-76) grazie ala tripla di Mancasola, ai liberi realizzati da Di Dio e al piazzato di Tartamella. I canestri di Zhgenti permettono alla Vis di rendere meno pesante la sconfitta, ma la prestazione dei ragazzi di Romeo è senz’altro positiva. Finisce 65-76, la Gold & Gold può festeggiare con il selfie celebrativo una vittoria sofferta ma meritata. Domenica prossima al PalaMili arriva il Gela, fanalino di coda del girone.

Vis Reggio Calabria – Gold & Gold Messina 65-76

Parziali: 17-23, 15-11 (32-34), 23-24 55-58), 10-18

Vis Reggio Calabria: Uzun 11, Zhgenti 10, Romeo G., Galimi n.e., Marcone 25, Morabito, Mitreski n.e., Martinez, Yusuf 14, Fazzari 5. Allenatore: Ciccio Romeo

Gold & Gold Messina: Maddaloni 4, Obitsoe n.e., Freni n.e., Di Dio 22, Scimone, Tartamella 10, Linde 7, Mancasola 8, Zivkovic 25, Cordaro. Allenatore: Pippo Sidoti

Arbitri: Loccisano di Cosenza e Caputo di Lamezia

Note: Uscito per cinque falli Fazzari