Reggio Calabria, consegnati gli attestati FA FO al “Piria Ferraris Da Empoli”

Lunedì, 27 febbraio c.a., nell’Aula Magna dell’ITE “Piria Ferraris Da Empoli”, il Dirigente avv. Anna Rita Galletta ha ancora una volta regalato un bellissimo sogno ai propri ragazzi. Scandita dalle giovani voci che si sono armoniosamente unite nel commovente canto dell’Inno Nazionale, si è svolta la Cerimonia di consegna degli attestati di merito di fine quadrimestre dei corsi Atena FA FO.

L’evento che da tre anni si ripete nella Scuola con enfasi e speranza, ha visto quali ospiti d’onore i rappresentanti della Marina, il Capitano di Corvetta, Antonio Spelicato, e il Sottotenente di Vascello, Bruno Crea. Graditissima e affettuosa la presenza dell’Avvocato Diego Geria, che ha salutato con orgoglio i suoi ex alunni e ricordato le opportunità che la Scuola offre ai giovani discenti mediante tale curvatura di indirizzo. La consegna delle stelle di merito è stata curata dalla responsabile del Laboratorio ATENA, prof.ssa Giovanna Freno, unitamente alla efficiente e impeccabile squadra organizzativa, composta dai docenti Marianna Errigo e Rossella Barreca, e dal tecnico Aurelio Azzarà.

Significativo l’indispensabile apporto dei docenti dei corsi “E” ed “F”. Il Dirigente Scolastico, con espressività positiva e coinvolgente, ha incoraggiato i ragazzi in tale percorso, sottolineando le qualità delle attività offerte per far sì che tale formazione possa risultare più completa ed efficace possibile. Gli alunni hanno partecipato con grande sensibilità di ascolto e di gesti, declamando con entusiasmo i gruppi di appartenenza e i relativi “motti” rappresentativi delle classi coinvolte. Una Cerimonia di sereno auspicio per risultati importanti, simbolo di un avvenire sperato e fortemente voluto.