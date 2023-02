Reggio Calabria, l’ANCE omaggia il compianto presidente Gianni Scambia

StrettoWeb

Il presidente Michele Laganà ed il Consiglio Generale dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Reggio Calabria, anche a nome di tutti gli imprenditori rappresentati, si uniscono al dolore della famiglia per la recente scomparsa del caro ed indimenticato ingegnere Giovanni Scambia.

“Nell’unirci al dolore della famiglia per la scomparsa dell’ingegner Gianni Scambia – dichiara l’architetto Michele Laganà, presidente di ANCE Reggio Calabria – non possiamo non ricordarne lo straordinario e lungimirante impegno per lo sviluppo delle costruzioni e del territorio reggino. Nonostante siano trascorsi vari lustri da quando ricoprì a più riprese il ruolo di presidente dei costruttori reggini – negli anni ‘70 e tra gli ‘80 ed i ‘90 – la sua opera in favore dello sviluppo delle costruzioni e del territorio di Reggio Calabria resta tuttora indimenticata nelle parole di molti colleghi.

Di lui ricordiamo soprattutto la sua grande signorilità, la capacità di innovare e di vedere prima degli altri modelli e prospettive che hanno consentito il dispiegamento di rilevanti iniziative di sviluppo sociale ed economico, con ferme prese di posizione, denunce e iniziative di proposta normativa, nella qualità di presidente dell’Associazione Costruttori, contro le infiltrazioni mafiose nei cantieri e nell’economia, in anni della storia della città di Reggio Calabria caratterizzate da molte ombre e rispetto alla quale certamente rappresentò la migliore parte dell’imprenditoria reggina. Giungano alla famiglia Scambia le più sincere condoglianze insieme alla stima ed all’affetto di tutta l’imprenditoria sana di questa città metropolitana e di tutti quelli che hanno avuto l’onore ed il piacere di conoscerlo.”