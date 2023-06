Messina, topi a scuola: chiusa la materna di Camaro

StrettoWeb

La scuola materna di “La Pira 2” di Messina chiusa per topi: allarme del consigliere Gioveni

La scuola materna “La Pira 2” di Camaro ieri è stata chiusa per la presenza di topi!”.

Il consigliere comunale Libero Gioveni raccoglie le preoccupazioni dei genitori dei piccoli delle 4 classi della materna del plesso e chiede al Dipartimento igiene e sanità di Palazzo Zanca urgenti interventi di derattizzazione e disinfestazione.

“Sono state ieri mattina le stesse insegnanti a chiamare i genitori affinché prelevassero e portassero a casa i loro bambini – racconta Gioveni – visto che, secondo quanto segnalato da alcuni genitori, sono stati avvistati dei topi persino dentro un armadio!

Naturalmente parecchie mamme hanno chiesto di conoscere la data di riapertura della scuola – prosegue il consigliere – ma la Dirigente scolastica non ha saputo dare una risposta certa visto che dal Comune pare non abbiano ancora saputo dare risposte in termini di tempi e di efficacia degli interventi.

E’ di tutta evidenza – denuncia l’esponente del Pd – che questa situazione va affrontata nell’immediato, oltre che per le limitazioni inflitte all’attività didattica dei piccoli, anche per gli enormi disagi a cui devono far fronte le famigl

ie!

Il mio auspicio, pertanto – conclude Gioveni – è che Palazzo Zanca intervenga già da oggi per porre immediatamente rimedio ad una incresciosa condizione igienico-sanitaria, resa ancor peggiore dal fatto che coinvolge direttamente dei bambini!