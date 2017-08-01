Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017: il Prefetto di Reggio Calabria ha diffidato 12 Consigli comunali

Il Prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari ha diffidato 12 Consigli Comunali i quali non hanno adottato, entro il termine del 31 luglio 2017, la deliberazione di cui all’art. 193 del D.L.vo 267/2000 concernente la salvaguardia degli equilibri di bilancio, intimando agli stessi di provvedere entro venti giorni dalla data di ricevimento della diffida. In caso di eventuale e ulteriore inadempienza da parte dei citati Organi comunali, si riterrà perfezionata la fattispecie di cui all’art. 141, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che prevede la nomina di apposito Commissario e, sussistendone i presupposti, l’avvio della procedura di scioglimento del Consiglio comunale.