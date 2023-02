Tonno Callipo, è trionfo: i calabresi vincono la Coppa Italia di Volley!

4 Febbraio 2023 23:19

Festa Tonno Callipo! Un sabato sera in trionfo per i calabresi, che si sono aggiudicati la 26ª edizione della Coppa Italia di Serie A2 di Volley. A distanza di sette anni la formazione del Presidente Pippo Callipo mette in bacheca il trofeo che assegna la coccarda tricolore, superando per 3-0 (25-17, 25-22, 25-20), con una prova di straordinaria maturità, i pugliesi della BCC Castellana Grotte, per la prima volta davanti al pubblico di casa, in un PalaMaiata gremito in ogni ordine di posto e traboccante di passione. A corredo dell’articolo tutte le immagini della festa.

Il commento a caldo del Presidente Pippo Callipo: “dedico questo successo alla città di Vibo e alla Calabria. Gli sforzi che ho compiuto nell’arco di questi trent’anni hanno avuto lo scopo di offrire qualcosa di bello e di positivo alla mia terra, di cui sono innamorato. Questo legame mi sprona a continuare senza arrendermi alle difficoltà e poi, questa stasera, ho ricevuto una grande gratificazione da parte di tutti i calabresi che hanno affollato gli spalti del palazzetto per sostenerci”.