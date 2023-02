Tiro con l’arco, campionato regionale: Arcieri Club Lido primi in Calabria nel medagliere

7 Febbraio 2023 14:59

Nel Palasport Italo Bonini di Cinquefrondi nel week end appena trascorso del 4 e 5 febbraio 2023, la locale società sportiva ha organizzato il campionato regionale Calabria Fitarco valido sia per le qualifiche ai campionati italiani indoor di Rimini del prossimo Marzo che per l’assegnazione dei diversi titoli regionali ed equivalenti punti societari valevoli per le tabelle voti plurimi per le elezioni federali. All’evento tenuto in un bel ambiente sportivo e riscaldato la società del quartiere Lido di Catanzaro ha partecipato con i propri atleti all’evento, come ormai consuetudine sportiva regionale il primo posto nel medagliere dell’evento per numero di ori conquistai e medaglie va proprio alla società Arcieri Club Lido.

Dopo un po’ di tempo, per scelte sportive, il team tecnico della società decide di iscrivere anche la squadra seniores maschile nella divisione principe dell’evento cioè quella dell’olimpico maschile, le sorprese non si fanno attendere, infatti Poerio Piterà Francesco con un buon 579 regola subito la partita portandosi a casa il Titolo di Campione regionale di classe e con i compagni di squadra, Serafino Valentino e Poerio Piterà Edoardo che per l’occasione ha gareggiato da olimpico vincono anche il titolo Regionale Olimpico Seniores Maschile. Nell’arco Compound Titolo di Classe per Anastasia Poerio Piterà nella classe juniores e Novello Gorizia Anna nella classe seniores, la quale, si ripete portandosi a casa anche l’assoluto Femminile. Altro oro per la squadra Compound Juniores Femminile con Poerio Piterà Anastasia, Chiarella Vittoria Veneta e la giovanissima Canino Letizia.

Oro e primo posto anche nell’arco nudo, dove Poerio Piterà Edoardo e Catalano Domenico conquistano il podio rispettivamente nella classe seniores e nella classe Juniores. Argento per Chiarella Vittoria Veneta nel compound individuale e bronzo nella stessa classe e divisione per Canino Letizia. Argento anche per Ganino Giuseppe nel compound Master. Negli assoluti per impegni presi e per impossibilità a svolgerli nell’olimpico seniores nè la squadra nè tantomeno Francesco Poerio Piterà hanno potuto partecipare nonostante entrambi erano prime nella ranking di qualifica.

Nel compound assoluto femminile l’unico colore sul podio è quello giallo rosso, Infatti l’oro lo conquista Gorizia Novello Anna, l’argento Anastasia Poerio Piterà e il Bronzo Chiarella Vittoria Venenta. Altro Argento assoluto per Poerio Piterà Edoardo nell’arco nudo Seniores. Soddisfatto tutto lo staff tecnico della società catanzarese. “Quest’anno – aggiunge il mister Poerio Piterà Edoardo – abbiamo voluto partecipare al campionato regionale dopo qualche anno di assenza, visti i risultati portati a casa la nostra attenzione da oggi in avanti sarà rivolta verso questo tipo di competizioni, le quali, ci danno tante soddisfazioni ma soprattutto tanti punti societari e minuti di podio”.