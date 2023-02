“The Good Mothers”, tra gli attori anche due giovani studenti della Scuola di Recitazione della Calabria

24 Febbraio 2023 18:56

“The Good Mothers”, la nuovissima serie tv italiana di Disney+, è stata presentata nella categoria “serie” alla Berlinale, vincendo l’ambito Orso D’Oro. Un cast d’eccezione presenta la storia vera delle donne coraggiose che hanno osato sfidare la ‘ndrangheta, la loro stessa famiglia, per costruire un futuro migliore per se stesse e per i loro figli. Tra i grandi nomi dei personaggi principali come Micaela Ramazzotti, Gaia Girace e Valentina Bellè. spiccano i giovanissimi studenti della Scuola di Recitazione della Calabria, Nicole Sorace e Vincenzo Oppedisano, che nella serie interpretano i figli di una delle protagoniste.

“Un grande orgoglio, un risultato straordinario per la SRC, che continua non solo a occuparsi di formazione attoriale ma trasforma la formazione in opportunità lavorative”. Ecco le parole del direttore della Scuola di Recitazione della Calabria, Walter Cordopatri, emozionato per il risultato portato a casa da Vincenzo e Nicole, che frequentano la Junior e Medium Class. Le parole di Giorgio Colangeli, coordinatore della SRC, non sono da meno: “Per la Scuola queste opportunità lavorative sono un risultato straordinario: tanti allievi della SRC stanno ottenendo grandi risultati sul set. Complimenti a tutto il cast e alla regia di The Good Mothers per questo premio prestigioso”.

The Good Mothers, diretta da Julian Jarrold ed Elisa Amoruso e girata per sei settimane tra Reggio Calabria, Palmi e Fiumara, con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission, sarà distribuita dal 5 aprile su Disney+. La SRC continua alla grande in questa direzione: anche Federica Sottile, allieva diplomata SRC, è sul set del film Runner, un action – thriller diretto da Nicola Barnaba. Presto in arrivo tantissime news sui progetti, sul set e non, della Scuola di Recitazione della Calabria.