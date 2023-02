Thàleia: Sant’Eufemia d’Aspromonte si arricchisce di una nuova associazione culturale | FOTO

12 Febbraio 2023 21:36

Thàleia è la musa greca della festosità, e proprio a lei un folto gruppo di giovani eufemiesi ha deciso di dedicare la nuova associazione culturale nata a Sant’Eufemia d’Aspromonte. Costituita lo scorso 2 febbraio, l’associazione e la sua sede sono state inaugurate oggi nella piazzetta Vittorio Veneto, adiacente Piazza Matteotti. I 25 soci sono tutti giovanissimi, da 8 a 25 anni, e hanno deciso di mettersi in gioco per creare una Scuola di formazione musicale. Il complesso bandistico verrà intitolato al comune che li ha visti nascere e crescere, Sant’Eufemia d’Aspromonte.

“Abbiamo deciso di formare questa associazione per dedicarci alla musica, ma anche per coltivare tutti gli ambiti culturali di riferimento del territorio, collaborando con le altre associazioni”, ci spiega il Presidente di Thàleia Domenico Luppino. A fare da docente per i giovani soci sarà il maestro Vincenzo Panuccio, direttore dell’Orchestra di fiati “Città di Bagnara Calabra“. “Al maestro Panuccio abbiamo voluto donare un omaggio: la targhetta di Santa Cecilia, patrona della musica e del canto sacro”, racconta Domenico.

Presenti oggi all’inaugurazione il sindaco di Sant’Eufemia, prof. Pietro Violi, che ha donato all’associazione una targa, l’assessore Rosalba Cutrì, il presidente del consiglio comunale, Teresa Borrello, il comandante della Polizia locale e il parroco, Don Marco, come si può vedere nella gallery in alto con le foto scattate da Carmen Forgione.

La prima uscita pubblica dell’associazione è già in programma per venerdì prossimo, 17 febbraio, in occasione dell’arrivo delle reliquie di San Pio nel comune pre-aspromontano, organizzato dalla Parrocchia e dall’Associazione “Amici di San Pio”. Domenica 19 febbraio, poi, i ragazzi di Thàleia saranno presenti come associazione al Carnevale Eufemiese, organizzato dall’amministrazione comunale in Piazza Matteotti a partire dalle 15.