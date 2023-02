Reggio Calabria, gli studenti del Liceo Artistico “Preti-Frangipane” al workshop “Fragili voci – Un infinito altrove” | FOTO

17 Febbraio 2023 16:29

Le classi terze del Liceo Artistico “Preti – Frangipane” di Reggio Calabria, presieduto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Catena Giovanna Moschella, hanno partecipato al workshop “Fragili voci – Un infinito altrove”. L’evento, a cura della docente di Storia dell’Arte prof.ssa Fiato, era incentrato, come suggeriva il tema, su quelle voci fragili che stanno alla base del vivere di ogni partecipante.

Il poeta Francesco Tassone ha condotto i partecipanti in modo sublime attraverso un’esperienza affascinante e emozionante. Questo incontro si è posto in continuità con i seminari precedenti e ha costituito un approfondimento esperienziale volto ad accrescere la capacità non solo dell’imparare ad ascoltare la propria voce interiore e personalissima, ma anche ad utilizzarla come voce del nostro infinito sentire.

Attraverso questo moto di analisi ed apertura sinestesica, ci si è posto l’obiettivo di favorire il processo creativo dove la voce diviene materia e la materia diviene creazione artistica. Il workshop è sembrato come un viaggio da fare tutti insieme la cui meta finale era la consapevolezza delle proprie abilità e del talento che possono rendere gli studenti non solo orgogliosi delle loro capacità “fragili”, ma anche consapevoli della metodica cura con cui hanno rivestito i loro lavori. I lavori finali verranno esposti presso l’Ipogeo in occasione della mostra “Fragili voci – Un infinito altrove”.