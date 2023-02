Il duro attacco dei tifosi del Nantes e gli “imbrogli” della Juventus: lo striscione è clamoroso

24 Febbraio 2023 12:57

Nantes e Juventus non si sfidavano da 27 anni. L’ultima volta era la sfida di Champions League del 1996, vinta dai bianconeri con il 2-0 di Torino e il 3-2 in Francia. Un periodo di tempo in cui il Nantes si è fatto una particolare idea della Juventus, espressa in uno striscione esposto dai tifosi nella gara di ieri e che sta facendo molto discutere.

“Club de la triche, de la magouille et de la répression. Depuis 27 ans, toujours le même leitmotiv…“, recita il testo, ovvero: “Club di imbrogli, trucchi e repressione… 27 anni sempre lo stesso leitmotiv“. Un duro attacco espresso in mondovisione diventato ben presto virale.