Firmato il Dpcm: gli stabilimenti Isab dichiarati di interesse nazionale

4 Febbraio 2023 16:38

“Su proposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – lo annuncia una nota del Mimit– è stato firmato dal presidente del Consiglio dei ministri il Dpcm che dichiara il complesso degli stabilimenti di proprietà della società Isab di interesse strategico nazionale, ai sensi del decreto-legge 207, tenuto conto del settore in cui opera, del numero degli occupati e del rilievo che la produzione assume per l’autonomia energetica della Nazione”.