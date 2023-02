Sicilia, diportisti si trovano in mezzo ad una imponente “lupa di mare”: interviene la Capitaneria di porto

25 Febbraio 2023 13:06

Due diportisti che si erano ritrovati nel mezzo di una imponente ‘lupa di mare’ (come viene chiamata una fitta nebbia) che ha provocato loro una perdita del senso dell’orientamento e di conseguenza la possibilità di navigare. Sono stati loro stessi a fare una segnalazione telefonica alla Sala operativa della Capitaneria di Porto di Siracusa. E’ stata tempestivamente impiegata la motovedetta CP764 per l’assistenza ed il soccorso ai due diportisti, che sono stati prontamente ritrovati e ricondotti in porto in condizioni di massima sicurezza.

Inoltre, nella tarda mattinata, la stessa motovedetta è intervenuta a seguito di una segnalazione di un’unità da diporto in presunta attività illecita di pesca lungo il litorale dell’Area Marina Protetta del Plemmirio. Il proprietario del natante da diporto è stato sanzionato per la detenzione non consentita di circa 200 metri di rete da posta (tipo tramaglio), per un minimo edittale di 1.000 euro. La stessa rete è stata altresì posta sotto sequestro come previsto dalle normative vigenti.