Scomparso bambino di tre anni: ricerche disperate per ritrovare il piccolo

3 Febbraio 2023 14:23

Ansia e concitazione in localià Nerano, nel napoletano, dove questa mattina un bimbo di tre anni si è allontanato dalla sua abitazione di via Vespucci, nel comune di Massa Lubrense, intorno alle 9. La madre ne ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri. Sono ora in corso ricerche serrate per ritrovarlo. Il bimbo, Gennaro Rotoli, indossava un pigiama blu, era senza scarpe e aveva i calzini. La madre ha autorizzato la diffusione della foto in aiuto alle ricerche.

Sul posto, a Nerano, è già attiva per le ricerche una squadra del Soccorso Alpino. In arrivo nella zona altre squadre e, tra queste, anche un’unità cinofila molecolare. E anche diversi cittadini di Massa Lubrense stanno partecipando alle ricerche del piccolo Gennaro. Lo conferma il sindaco Lorenzo Balducelli. “Sono tanti i cittadini che già sono in strada e altri che stanno dando la loro disponibilità – dice il sindaco all’ANSA – noi ci stiamo raccordando con la Prefettura ed ora mi sto recando anche io sul posto”. “Ho sentito la madre, mi ha detto il bimbo come era vestito, è un’ottima famiglia e noi siamo tutti in apprensione“, ha aggiunto.

“Ricerche in corso del piccolo Gennaro, che intorno alle 9 si è allontanato in calzini dalla sua casa di Nerano a Massa Lubrense, sulla costa sorrentina. Indossa un pigiama blu, la madre ne ha denunciato la scomparsa ai Carabinieri e ha autorizzato la diffusione della foto. Qualcuno ha informazioni utili?“. E’ questo il post pubblicato sui social dal programmo Rai Chi l’ha visto.

AGGIORNAMENTO ORE 14:37

Il piccolo Gennaro Rotoli è stato ritrovato. La notizia è appena stata battuta dalle agenzia stampa. In base a quando appreso il bambino sta fortunatamente bene. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi del ristorante ‘Quattro passi‘, non lontano dall’abitazione. Gennaro era spaventato ma in buone condizioni, ed è stato riportato a casa. Dopo che la scomparsa del bimbo era stata denunciata ai Carabinieri dalla madre, sono subito scattate le ricerche che hanno visto impegnati anche gli uomini del Soccorso alpino e speleologico della Campania.