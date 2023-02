Domenica green a Reggio Calabria: associazioni e cittadini ripuliscono la spiaggia di Gallico Marina | FOTO

19 Febbraio 2023 15:53

Una domenica di sole a Reggio Calabria, una giornata che strizza l’occhio alla primavera, trascorsa all’insegna del green e dell’attenzione all’ambiente. In quel di Gallico Marina si sono ritrovati i ragazzi dell’Associazione Genea e quelli della Car Design Sport, spesso in prima linea per attività di pubblica utilità. Insieme a loro anche un gruppo di volenterosi cittadini. L’obiettivo? Ripulire la spiaggia di Gallico Marina.

Tutti insieme si sono rimboccati le maniche per eseguire una bonifica della zona raccogliendo diversi sacchi di rifiuti che nel tempo si erano accumulati sulla spiaggia. La Teknoservice si è occupata della rimozione dei rifiuti raccolti. Un gesto significativo che arriva da cittadini e volontari che dimostrano di avere a cuore l’ambiente e la pulizia della propria città, spesso molto più delle istituzioni.