Reggio Calabria, al via i lavori per la nuova Piazza De Nava | FOTO E VIDEO

22 Febbraio 2023 13:04

Sono iniziati questa mattina i lavori di per la riqualificazione di Piazza De Nava, storico punto di riferimento del cuore di Reggio Calabria. Si tratta della piazza antistante il Museo Nazionale della Magna Grecia, dove sono custoditi i Bronzi di Riace. Il progetto parte tra le polemiche che vedono in prima linea vari gruppi storici e associazioni cittadine che si battono da tempo per preservare l’identità della piazza. Questa mattina è stato aperto il cantiere ed entrano quindi nel vivo i lavori di restyling: gli operai sono a lavoro nel tratto di strada davanti al Museo che è stato quindi interdetto al transito. Il Corso Garibaldi è stato recintato e le auto possono solo procedere salendo dalla via Vollaro.

Il Comune di Reggio Calabria, con ord. n.82 del 14/02/2023 ha predisposto il divieto di accesso in prossimità di Piazza De Nava, in Corso Garibaldi tra via Vollaro e via Romeo.