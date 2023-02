Reggio Calabria: alla Mediterranea il 7° Seminario Internazionale Turismo e Luoghi del Sacro

3 Febbraio 2023 13:09

Il Laboratorio di Ricerca Landscape_inProgress dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e la rete DHTL – Designing Heritage Tourism Landscapes International network of schools of architecture, organizzano a Reggio Calabria il 7° Seminario internazionale di ricerca su Turismo, Luoghi del Sacro e Progetto – Dipartimento dArTe (Architettura e Territorio) – Università Mediterranea di Reggio Calabria nei giorni 9,10 febbraio 2023 – Aula Magna L. Quaroni. L’apertura è prevista alle ore 15:00 presso lo spazio Bauhaus (plesso Architettura) con l’inaugurazione della mostra Notes on Calabria’s routes. È prevista la partecipazione di docenti di 12 università nazionali e internazionali che interverranno sul tema attraverso l’esposizione di esperienze progettuali e di ricerca.

L’esperienza del sacro attraversa la storia dell’uomo in ogni civiltà, nelle forme e nelle articolazioni culturali e spirituali più varie e complesse. Da sempre la presenza delle religioni costituisce l’azione antropica di organizzazione dei territori e delle città. Mete e itinerari per raggiungerli, hanno impresso l’idea di ierofania, di carattere e identità ai paesaggi nella loro espressione fisica e metafisica, visibile e invisibile. I processi di deterritorializzazione nonché i passaggi di secolarizzazione impressi dalla modernità, con l’emergere di nuovi simboli – infrastrutture, stazioni, aeroporti, ferrovie, istituzioni civili – hanno portato spesso allo smarrimento spazio-temporale, insieme al disconoscimento autentico di una presenza strutturale del sacro. L’emergere di una domanda di turismo culturale e religioso, accompagnato spesso dalla riscoperta di massa di figure religiose caricate di nuovi significati, pone al progetto di architettura, alle sue varie scale, inediti ambiti di riflessione legati tanto alle manifestazioni del sacro, nelle sue varie forme, quanto al valore attribuito ai luoghi.

Il seminario intende affrontare due ambiti di riflessione tra loro complementari:

1) I luoghi del pellegrinaggio contemporaneo: le grandi mete del pellegrinaggio religioso, spesso luoghi globalizzati, incapaci di mantenere l’identità legata al mistico, al sacro, sottoposti a logiche commerciali – generalmente turismo legato ai luoghi della folla.

2) I luoghi del sacro a carattere paesaggistico e/o legati a geografie marginali – l’itinerario e il viaggio mistico.

L’evento, che vede la partecipazione dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria, è patrocinato, tra gli altri, dalla Commissione Italiana per l’Unesco, dalla Conferenza Episcopale Calabrese, dalla Regione Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria . I Curatori sono i proff. Ottavio Amaro e Marina Tornatora, coordinatori scientifici del Laboratorio Landscape_inProgress – dip dArTe, Università Mediterranea di Reggio Calabria.